Ein ergreifendes Drama über eine ménage a troi – Hervorragend besetzt, brillant inszeniert und gedreht von Claude Sautet, einem der besten französischen Regisseure aller Zeiten – ein großer Klassiker des französischen Kinos der 70er Jahre.

César und Rosalie.

Ein Comiczeichner (Samy Frey) trifft nach Jahren wieder auf seine frühere Freundin (Romy Schneider), die mittlerweile mit einem älteren Schrotthändler (Yves Montand) zusammen ist. Dessen Eifersucht führt zu rohen Angriffen auf den Nebenbuhler, womit er die Frau allerdings erst recht in dessen Arme treibt. Dem jüngeren Paar ist jedoch ebenfalls kein dauerhaftes Glück beschieden, sodass die Dreiecksbeziehung noch mehrere Etappen durchläuft. Mit hoher stilistischer Geschlossenheit und drei hervorragenden Hauptdarstellern etabliert Claude Sautet seine filmischen Studien der Bourgeoisie und der scheiternden Liebe. Individuelle Defizite verhindern das Glück der Figuren, denen der Film jedoch die Hoffnung auf die Heilkräfte der Zeit lässt.