Cía Mercedes Ruíz: Segunda piel

Ich tanze und spüre, dass beim Tanzen eine zweite Haut entsteht, die für mich spricht, die meine Emotionen weckt; das nackt, mich kleidet und mich verwandelt; Es ist meine Flamenco-Haut.

Ich suche in den Bildern der Meister vergangener Zeiten, in ihren Stimmen des Ruhms oder des schwarzen Salzes, das intime Geheimnis dessen, was auf der Oberfläche meiner Haut geboren wird, wenn ich tanze.

Tauchen Sie ein in die Erinnerung an das, was gelebt und geträumt wurde, um die volle Substanz dieser „zweiten Haut“ zu weben: die zehnte Show meiner Compañía, die mir so viel bedeutet.Besetzung:

Tanz. Mercdes Ruíz, Gitarre. Santiago Lara, Gesang: Manuel Gago, Mercedes Cortés, Ton: José Amosa, Licht: Óscar Gómez de los Reyes, Choreografie und künstlerische Leitung: Mercedes Ruíz, Komposition und musikalischer Leiter: Santiago Lara, Regie: Francisco López, Kostüme: Keiko Horie und Fernando Ligero