Cúig - Cutting Edge Irish Music

Cúig heißt auf Gälisch "fünf" und ist daher für ein Quintett ein ganz brauchbarer Name.

Die jungen Talente aus Irland spielten bereits bei mehreren Wettbewerben die starke Konkurrenz an die Wand und hinterließen tobende Säle. Als "cuttingedge" und innovativ könnte man ihre irisch, galizisch und amerikanisch angehauchte Musik bezeichnen.

Die Künstler spielen seit ihrem fünften Lebensjahr zusammen. Dementsprechend haben sie großes Charisma, mit dem sie jedes Publikum im Nu um den Finger wickeln. Auch bei Sommer am See zeigen sie ihre fantastische Bühnenpräsenz gepaart mit sensationellen Arrangements und schier grenzenloser Musikalität. Nicht umsonst wurde "Cúig" 2016 von den Irish American News zur "Best New Irish Band" gewählt.