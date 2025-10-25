Cúl na Mara – das ist aber auch Freude und Leichtigkeit keltischer Musik in einem herrlich modernen Cross-Over Style.

Beeindruckende Konzerte an traditionellen keltischen Stätten, traditionelle Klänge die mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer verschmolzen werden, Rhythmen zwischen 2/4, 6/8 und

12/4, Duelle zwischen E-Gitarre und Highland Pipe kennzeichnen die Band. Kraftvolle keltische Musik mit Highland Pipes, Uillean-Pipes, Flöten, Mandolinen, Gitarren, Bass und diffiziler Rhythmik gespielt – das wird man an diesem Abend im Adler hören.