Cüneyt Akan – Drama King

In seinem Programm „DRAMA KING“ zeigt der Wiesbadener Cüneyt Akan, dass man nicht alles, was im Leben passiert, verstehen muss. Er tut es selbst auch nicht. Der sympathische Comedian nimmt Sie mit in seine Welt zwischen gescheiterten Beziehungen, der Sehnsucht nach Früher und Identitätskrisen ­- aber bitte nicht so viel Drama…

Also lassen Sie sich durch seine Spontanität und schlagkräftigen Dialoge begeistern und mitreißen. Eines ist aber garantiert – es wird nicht, wie man Comedy erwartet.

Wer erleben will, was Empathie bedeutet, muss Cüneyt einfach kennenlernen! Der Deutsch-Türke versteht es, auf charmante und liebenswerte Weise über Familie, Beruf und soziale Probleme zu sprechen. Natürlich immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber Achtung: Wer bei ihm Klischee-Comedy erwartet, hat sich geschnitten. Neben seinen zahlreichen Bühnenauftritten, u.a. mit „NightWash live“ (Bundesweit) und im „Quatsch Comedy Club“ (Berlin, Hamburg, München), ist Cüneyt Akan auch immer wieder im TV zu sehen.