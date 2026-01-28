Cüneyt Akan: Drama King

Der Comedian Cüneyt Akan ist in den sozialen Medien kein Unbekannter und hat einen großen Fankreis. Um so erfreulicher, dass mit seinem Programm „Drama King“ auch nach Wertheim kommt.

Der Wiesbadener zeigt, dass man nicht alles, was im Leben passiert, verstehen muss. Ernimmt die Zuschauer mit in seine Welt zwischen gescheiterten Beziehungen, der Sehnsucht nach Früher und Identitätskrisen. Dabei überzeugt er mit Spontanität und schlagkräftigen Dialogen.