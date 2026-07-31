Der Wiesbadener Comedian Cüneyt Akan präsentiert mit seinem neuen Programm „DRAMA KING“ eine humorvolle Reise durch die Wirrungen des Alltags – irgendwo zwischen gescheiterten Beziehungen, Identitätskrisen und der nostalgischen Sehnsucht. Dabei macht er klar: Man muss nicht alles im Leben verstehen – er tut’s schließlich selbst auch nicht.

Mit einer guten Portion Selbstironie, schlagfertigen Dialogen und viel Spontanität erzählt Cüneyt von den kleinen und großen Dramen des Lebens, aber bitte bloß nicht zu dramatisch. Statt platter Pointen oder Klischee-Comedy bringt er echtes Gefühl auf die Bühne – charmant, empathisch und immer mit einem Augenzwinkern.

Als Deutsch-Türke spricht Cüneyt Akan mit ehrlicher Offenheit über Familie, Arbeit und soziale Themen – nahbar, authentisch und aus dem echten Leben gegriffen. Bekannt ist er vielen bereits durch seine Auftritte bei „NightWash live“ oder im „Quatsch Comedy Club“ in Berlin, Hamburg und München, ebenso wie aus dem TV. Wer Cüneyt live erlebt, merkt schnell: Hier steht kein typischer Comedian. Witzig, tiefgründig, überraschend – und garantiert nicht, wie man Comedy erwartet.