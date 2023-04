C'era una volta la città dei matti 2

Italien 2010

Italienische Originalfassung mit deutschen Untertiteln

Regie: Marco Turco

Triest ist die Stadt der Verrückten. Hier wurde das große Sozialexperiment vollendet, das in Gorizia begonnen hatte. Die Psychiatrien wurden in Zentren der mentalen Gesundheit überführt. Die Patientinnen und Patienten lebten fortan in betreuten Wohngruppen und arbeiteten in Genossenschaften. Sie lebten und arbeiteten mit den „normalen“ Triestinerinnen und Triestinern Tür an Tür. Deren Angst vor den Verrückten wich erstaunlich schnell. „Wir sind die Stadt der Verrückten“, sagten immer mehr Menschen aus Triest, erst trotzig, dann nur noch stolz. Denn in Triest stand plötzlich der Mensch im Mittelpunkt der Sozialpolitik. Seine mentalen Probleme markierten ihn nicht länger. Damit die Würde des Menschen ihren angestammten Platz einnehmen konnte, waren viele Gespräche nötig: zwischen Patienten, Ärzten, Angehörigen, Pflegern, Betreuern, Arbeitgebern, Nachbarn, Beamten und Angestellten… Normalität musste immer wieder neu ausgehandelt werden. Der Film zeigt das deliberative Wunder von Triest in allen Facetten.