C-Moll Messe von Mozart

Freuen Sie sich auf ein Konzert der Evangelischen Studierendengemeinschaft Kurrende!

Circa 100 Sängerinnen und Sänger des Chores Kurrende singen zusammen mit einem großen Orchester : hiemis aetatis und 4 namhaften Solistinnen und Solisten.

Die Kurrende der evangelischen Studierendenemeinde der Universität Tübingen ist ein Chor mit Tradition. Sie lässt sich bis ins Jahr 1925 zurückverfolgen; der Name selbst ist noch älteren Ursprungs und bezeichnete eine Gruppe von Studierenden, die in den Straßen geistliche Musik machten, um sich so ihr Studium zu finanzieren.