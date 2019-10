× Erweitern C-town Connection C-town Connection

Am Samstag, den 30.11.2019 können wieder die vier Crailsheimer Jungs, Rainer Braun, Jürgen Wünsch, Uli Hoffmann und Dirk Feuchter live im Irish Pub erlebt werden. Mit ihrer Spielweise bekommen alt bekannte Songs wie z.B. „Uptown funk", „Chasing Cars", „Let me entertain Yout", „Save tonight" ihre ganz besondere Note. Wieder mal kein Abend um nur ruhig zu lauschen, sondern die Möglichkeit in dichter Club-Atmosphäre den vier Musikern aus nächster Nähe auf die Finger zu sehen und kräftig „Abzutanzen".