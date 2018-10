× Erweitern Foto: Martin Olbrich Chrtismas Garden Presse (v.li.) Christian Diekmann, Thomas Kölpin, Christian Doll und Andreas Böhlke

Erstmals in Stuttgart: Nach dem enormen Erfolg und den tausenden begeisterten Besuchern des Christmas Gardens in Berlin öffnet der beliebte CHRISTMAS GARDEN in diesem Jahr zum ersten Mal auch seine Pforten in Stuttgart!

In der traumhaften Kulisse der Wilhelma, dem Zoologisch-Botanischen Garten, werden wunderschöne Installationen die Pfade und Bäume im einst königlichen Park erleuchten und eine ebenso märchenhafte wie entspannte Atmosphäre versprühen. Sichern Sie sich schnell Ihre CHRISTMAS GARDEN STUTTGART Tickets für die beliebtesten Tage und ersparen Sie sich lange Wartezeiten vor Ort!

Der Christmas Garden Stuttgart ist vom 15. November 2018 bis zum 6. Januar 2019 täglich von 17:00 bis 22:00 Uhr geöffnet (außer 24. und 31. Dezember) und präsentiert sich somit erst nach den normalen Öffnungszeiten der Wilhelma. Dauerkarten des Zoologisch-Botanischen Gartens gelten dafür nicht. Die Karten für den Christmas Garden sind für stundenweise gestaffelte Einlasszeiten erhältlich, so dass jeder Besucher den Spaziergang in aller Ruhe und ohne Gedränge genießen kann (der Aufenthalt ist nach dem Einlass bis zur Gartenschließung um 22:00 Uhr zeitlich unbegrenzt). Die Erfahrungen des Christmas Garden Berlin haben gezeigt, dass insbesondere die Zeitslots an den Wochenenden und werktags zwischen 17:00 und 20:00 Uhr sehr gefragt sind, weswegen der Veranstalter empfiehlt, sich im Vorverkauf frühzeitig die Wunsch-Einlasszeit zu sichern. Ebenso sind rabattierte Ticketangebote für Familien erhältlich, Kinder bis einschl. 5 Jahre haben freien Eintritt.