Die C-ession wird eine entspannte Jam-Session im Innenhof vom Cairo. Eingeladen sind Musiker*innen aus allen Genres sowie natürlich musikbegeisterte Menschen, die unseren spontanen Klängen Gehör schenken wollen. Es werden wohl schon ein paar Instrumente auf der Bühne steh’n, es wär aber cool wenn ihr sicherheitshalber mal euer Lieblingsspielzeug mitbringt - sommerliche Omnichord-Klänge wären schon der Hammer. Mikrofone sind auf jeden Fall genug vorhanden. Solltet ihr an diesem Tag nicht nur Hunger auf gute Musik verspüren, könnt ihr auch schon ein bisschen früher, so gegen 17:30 her kommen, um euch noch ein Portiönchen bei der veganen Vokü abzustauben. Mit vollem Bauch können dann von halb7 bis halb10 die Federn aus den Soundkissen geschüttelt werden.