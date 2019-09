Adrenalingeladene Filmsequenzen, ekstatische Livemusik, leidenschaftlicher Tanz, alles mitten durchs Publikum - wie geht das?

Esslingen wird mehr und mehr zum experimentierfreudigen Ort, so auch dieses Werk des Kollektivs "Die drei Orangen".

Der alle Sinne erfassende Abend ist das Comeback der fünf Künstler auf der Bühne der Dieselstrasse. Und sie bauen erneut eine ganz besondere Bühne - Künstler und Publikum sollen sich begegnen, der Inhalt steht wahrhaftig im Zentrum.

"Contest" handelt von dem, was uns umgibt: Der unserer Gesellschaft in allen Facetten zugrunde liegende Wettbewerb. Instrumente und Tänzer zeigen geniale Virtuosität und sinnliche Einfachheit. Der Zuschauer wird entführt in ein Spektakel aus mythischem Kulturkosmos und aktuellen Themen. Schließlich wird die Lösung unser aller Streben erfahren. - Was Erbauliches denkt man?

"Contest" beginnt bereits mit einer Aktion im Vorfeld: In der Esslinger Innenstadt werden Musik und Tanz zu sehen sein. Darüber darf man abstimmen wie Dieter oder Heidi mit einem roten Knopf. Wer dies tut, wird zum Teil der Performance.