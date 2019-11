Christmas Streetfood Festival

Termin: Samstag, 07. Dezember (14.00 Uhr – 20.00 Uhr)

Sonntag, 08. Dezember 2019 (11.00 Uhr – 19.00 Uhr)

Ort: Ganze Burg

1. Christmas Street Food Festival

Unsere Burg bietet die perfekte Kulisse um in romantische Weihnachtsstimmung zu verfallen. Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht und wir euch etwas Neues bieten wollen, findet am 2. Adventswochenende das 1. Christmas Street Food Festival bei uns auf dem Burggelände statt.

Wir haben die besten Food Experten der Region für euch zusammengetrommelt, die darauf warten, euch mit ihren Leckereien von süß bis herzhaft und von regional bis international zu verwöhnen.

Die Foodtrucks werden im Innenhof und dem Außengelände rund um unsere Schirmbar platziert, und um das ganze rund zu machen gibt es im Gewölbekeller der Burg einen „Local Food & Drinks Market“.

Wer also auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, einen gemütlichen Nachmittag am Lagerfeuer verbringen möchte, oder keine Lust hat den Herd anzuschmeißen, ist bei uns gold richtig. Kommt vorbei, esst, trinkt, stöbert und lasst euch von unserem Weihnachts-Animationsfilm an den Burgmauern verzaubern.