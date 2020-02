Das Chorteam 2000 aus Heilbronn stellt das Jahr 2020 ganz ins Zeichen von Musical- und Filmmelodien. Einen ersten Eindruck davon bekommen Fans und solche, die es noch werden wollen, bei der traditionellen Sonntagsmatinee im Fuggersaal. Moderne Filmmusicals wie „La La Land“ werden genauso das Ohr entzücken wie die richtig alten Klassiker, etwa „Porgy & Bess“. Liebe, Revolution, Leidenschaft – was hat diese Welt nicht alles zu bieten. In der anderen Hälfte des Programms beweist das Chorteam unter der Leitung von Siegfried Liebl wieder seine ungeheure Bandbreite an Stilrichtungen. Klassik? Aber ja. Countryrock? Na sicher. Frauenpower pur? Klar doch. Das alles mit dem Schuss Chorteam, dem Extrapfiff Liebl, garniert mit ein klein wenig, oder auch mal mehr, Choreografie, bereitet den Zuhörern einen mitreißenden Vormittag.