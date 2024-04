Zum CineLatino Film Festival in Tübingen, Reutlingen, Stuttgart und Freiburg findet erstmalig der OPEN FESTIVAL SPACE in diesem Jahr auch in Reutlingen statt. Ein buntes Rahmenprogramm aus Kurzfilmen, Mexican Streetfood, Salsa Live Musik und After Party begleitet die Festival Filme aus Lateinamerika und Spanien in den Kinos. Caballo Negro aus Stuttgart ist ein großes Salsaorchester, das komplett auf technische Unterstützung von Sequenzern verzichtet. IhreVision ist es, die Musik, die im Schmelztiegel New Yorks in den späten 60er und frühen 70er Jahren entstand, wieder auferstehen zu lassen – urbane, bissige, dreckige Salsa dura im Gangstergewand.

Wir zeigen eine Auswahl der besten Mexikanischen Kurzfilme des Guanajuato International Film Festivals aus Mexiko. Mexican Streetfood vom Pico Teca Team, eine kleine Mezcal Bar und DJ Petardo ergänzen den Abend zur Salsa Live Band Caballo Negro.

Sie erzählen Geschichten aus der Bronx, von Machos, gescheiterten Existenzen, der großen Liebe, Gewalt auf der Straße, Eifersucht und den Beistand von oben. Willie Colón, Hector Lavoe, Angel Canales und Ruben Blades liefern die Vorlagen, die von Caballo Negro mit neuem Leben gefüllt werden. Knackige Percussion, ein alles umarmender Bass, swingendes Piano liefern die Grundlage für den mächtigen Bläsersatz aus vier Posaunen, dem typischen Instrument dieser Salsa-Ära, und einem röhrenden Baritonsaxofon. Tanzlaune und Urlaubsfeeling sind zwangsläufig.

ab 18:00 Uhr Mexican Streetfood & Musik mit DJ Petardo

ab 19:30 Uhr Best of Mexican GIFF Shorts

ab 21:00 Uhr Live Salsa Musik mit CABALLO NEGRO

ab 23:00 Uhr After Party mit DJ Petardo