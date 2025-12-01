Ein großes Salsaorchester, das komplett auf technische Unterstützung von Sequenzern verzichtet, und keine Salsa von der Stange abliefert.

Caballo Negro aus der Stuttgarter Salsa-Connection hat sich zur regional bekanntesten Salsaband entwickelt. Ihre Vision ist es, die Musik, die im Schmelztiegel New Yorks in den späten 60er und frühen 70er Jahren entstand, wieder auferstehen zu lassen – urbane, bissige, dreckige Salsa dura im Gangstergewand. Sie erzählen Geschichten aus der Bronx, von Machos, gescheiterten Existenzen, der großen Liebe, Gewalt auf der Straße, Eifersucht und dem Beistand von oben.