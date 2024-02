Cabaret Größenwahn

Ein Abend mit Liedern und Texten des deutschen Cabarets der 1920er und 1930er Jahre.

Cabaret der 1920er und 1930er Jahre: Es war bunt, es war schrill, es war zart und unberechenbar. Die Schauspielerinnen Jana Kühn und Isa Weiß präsentieren zusammen mit Pianist Thomas Möckel an diesem Abend größtenteils vergessene Perlen dieser untergegangenen Bühnenkunst. Sie wurden durch die Künstlergruppe im Günther-Neumann-Archiv, Mainzer Kabarett Archiv und Schweizer Kabarett Archiv wiederentdeckt, entstaubt, abgehört und aufgeschrieben. Unter der Regie von Julia Kunert und in den Kostümen von Cornelia Kolditz ist ein stilechter Chansonabend entstanden. Tauchen Sie also ein in die Welt der Conférenciers, Albernheiten und tiefsinnigen Doppeldeutigkeiten. Isa Weiß war bereits im Sommer im Neuen Globe zu erleben, sie spielte Titania und Hippolyta in Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“.

Mit Jana Kühn, Isa Weiß, Thomas Möckel (Klavier)

Konzept, Regie, Bühne Julia Kunert

Musikalische Leitung Thomas Möckel

Kostüme Cornelia Kolditz