Buch von Joe Masteroff

nach dem Stück »Ich bin eine Kamera« von John van Druten

und Erzählung von Christopher Isherwood

Musik von John Kander

Gesangstexte von Fred Ebb

Deutsch von Robert Gilbert

1930: Gandhi führt den Salzmarsch gegen das britische Salzmonopol an, Amy Johnson vollendet als erste Frau einen Alleinflug von England nach Australien, die Weimarer Republik wankt ihrem Ende entgegen und Sally Bowles verliebt sich in Clifford Bradshaw.

Bradshaw, ein junger amerikanischer Autor, kommt an Silvester in Berlin an. Durch eine Zufallsbekanntschaft verschlägt es ihn in eine Pension und abends in den Kit Kat Klub. Die bedrohlich aufziehende politische Lage macht scheinbar an den Türen des Klubs halt, wo grellbunte Nummern, internationale Gäste und knappe Paillettenkleider die rauschenden Nächte regieren. Hier trifft der Star des Kit Kat Klubs, die Sängerin Sally Bowles, zum ersten Mal auf Clifford Bradshaw. Eine leidenschaftliche Liebesgeschichte entspinnt sich zwischen den beiden. Mir nichts, dir nichts zieht Sally bei Clifford ein, der in der Pension von Fräulein Schneider untergekommen ist.

Doch mehr und mehr halten die politischen Verhältnisse Einzug in das Leben von Sally, Clifford und den Gästen der Pension. Fräulein Schneider hadert damit, den jüdischen Herrn Schultz zu heiraten, und Ernst Ludwig, ebenfalls wohnhaft in der Pension, feiert den Aufstieg der NSDAP. Clifford will Deutschland verlassen, doch Sally, die eine große Karriere im Showgeschäft anstrebt, weigert sich.

Vor fünfzig Jahren kam der Film »Cabaret« in die Kinos. Er wurde mit acht Oscars ausgezeichnet und machte Liza Minelli weltberühmt. Nun ist die Tonne am Zug, Sie an runden Tischen mit tiefhängenden Lampen, zwischen Federboas und Fadenvorhängen zu erwarten. Willkommen, bienvenue, welcome! Im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret!

Regie Irfan Kars || Musikalische Leitung Maciej Szyrner || Ausstattung Sibylle Schulze || Choreografie Corinna Roesener || Dramaturgie Alice Feucht || Regieassistenz Christine Malamas || Regie- und Ausstattungsassistenz Katharina Luetkens || Schneiderei Kathrin Röhm || Technik · Werkstätten · Inspizienz Lukas Armbruster · Boris Gonzalez · Christoph Henning · Aurel Walker

Mit Jonas Breitstadt · Thomas B. Hoffmann · Sabine Hollweck · Bernadette Hug · Aron Keleta · Sarah Kreiß · David Liske

Tanz Sophia Eggart · Kim Eisele · Luisa Fock · Simone Galkowski · Stefanie Ganz · Thomas Klooz · Ronja Steinacher · Olivia Tidwell

Musik Simon Amend · Carelys Camporredonde · Martin Förster · Joachim Gröschel · Jasmin Restle

Premiere am Donnerstag, 8. Dezember 2022 um 20:00 Uhr in der Tonne ➀