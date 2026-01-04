Wir öffnen unseren Treffpunkt mitten im Ort für eine weiteres lebendiges Miteinander: Café am Sonntag im [ zamma ]!

Freut euch auf hausgemachte saisonale Kuchen und leckere Torten der Bäcker:innen der ev. Kirchengemeinde. Unsere feinen Café-Spezialitäten aus der Lamborghini Espressobohne bereiten wir in der „Elektra Belle Epoque“ zu; einer der schönsten Kaffeemaschinen der Welt. Ihr zweigruppiger Siebträger, in den Vierzigern entwickelt und heute mit moderner Technik ausgestattet, bringt einen einzigartigen Espresso hervor. Der Filterkaffee ist übrigens sogar immer ein wechselnder Fair Trade Café.