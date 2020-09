Café del Mundo - Famous Tracks

Café del Mundos Reise führte Jan Pascal und Alexander Kilian nach einer Club-Tour in die Abbey Road Studios, London. Aus den Partituren von Manuel DeFalla, Chick Corea, Enrique Granados, Al Di Meola und Paco de Lucia entstand eine Momentaufnahme, die eine Liebeserklärung an die musikalischen Vordenker ist und der ganz großen Musik von Welt die eigenen Klänge wie selbstverständlich gegenüberstellt. „Famous Tracks“: weltweit zitiert, allabendlich mit tosendem Applaus gefeiert und energiegeladen dargeboten von Jan Pascal und Alexander Kilian. Erleben Sie zwei außergewöhnliche Flamenco-Gitarristen auf einer persönlichen Reise in die Weite von „Famous Tracks“.