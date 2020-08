Café del Mundo

The Art of Flamenco - Gitarren und Tanz

Die deutsch-spanische Flamenco-Crossover-Produktion »The Art of Flamenco« beschreitet nie gehörte und gesehene Wege. Sie erfindet den Flamenco aus seinem innersten Herzen völlig neu und schafft ein fulminantes Bühnenerlebnis von unvergesslicher Buntheit.

Im Flamenco geht es immer um alles: Liebe und Last, Jubel und Klage. In seinem Herzen pulsiert der Zauber des puren Daseins, grenzenlos, zeitlos, stets neu und voller Neugier aufs Leben. Der Flamenco hört nie auf. Er kennt alle Gemütslagen zwischen feurig und friedlich, und was er anfasst, das atmet neues Leben – auch Goethe, Schubert oder DeFalla, die in den Klängen der Flamenco-Gitarre auferstehen. »The Art of Flamenco« vereint alle Gegensätze und macht aus drei Künstlerpersönlichkeiten eine musikalisch-tänzerische Einheit von berauschender Kraft.

Besetzung:

Jan Pascal und Alexander Kilian | Flamenco - Gitarren

Azucena Rubio & Mercedes Pizarro | Tanz