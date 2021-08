Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr wird die Veranstaltungsreihe der Kurverwaltung mit dem Motto „Frei" Luft * Kultur “ in diesem Sommer fortgesetzt. Und so ist für Gäste, Patienten, Besucher und Einheimische wieder ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm entstanden, das Musik, Literatur, Kabarett und Kleinkunst berücksichtigt.

Café del Mundo - das poetisch-virtuose Gitarrenduo

„guitarize the world" haben sich Café del Mundo, Deutschlands angesagteste Flamenco-Gitarristen auf die Fahne geschrieben. Ja, Sie haben richtig gelesen, Deutschlands angesagteste Flamenco-Gitarristen. Das ist außergewöhnlich, das ist einzigartig, das ist die Essenz von Gitarre und die Evolution eines Instruments, das wir bisher aus der Folklore kennen.

Die Protagonisten Jan Pascal und Alexander Kilian sind gegensätzlich wie Feuer und Eis – und ergänzen sie sich dadurch zu einem music act auf Weltniveau. Ihr gemeinsamer Live-Auftritt ist der mitreißende Dialog zweier begnadeter Virtuosen, die sich bald umschmeicheln, bald herausfordern und einander ihr Bestes entlocken – intensiv und explosiv entsteht eine magische Aura, der sich niemand entziehen kann. Doch die beiden Instrumental-Künstler sind weit mehr als bloße

Unterhalter:

In ihrer Kunst beziehen sie Haltung, bekennen sich zur puren, originären Musik, setzen ein Statement in einer fluide fluktuierenden Welt. Lassen Sie sich überraschen von der unglaublichen musikalischen Vielfalt zweier Flamenco-Gitarren mit einem Repertoire, das ein feines Band zwischen Klassik und Jazz, Techno und World Music zieht.

„hörbar grenzenlos“ (Süddeutsche Zeitung)

Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931 965 225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931 57 4820, im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie an der Abendkasse.

Einlass und Getränkeverkauf starten jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Bei schlechter Witterung können die Veranstaltungen kurzerhand in die Wandelhalle verlegt werden. Ein ausführliches Hygienekonzept wurde erstellt und die Besucher werden vor Ort auf die Regeln hingewiesen. Die Veranstaltungsorte bieten genügend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten. Sämtliche Auflagen zur Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden sind selbstverständlich gegeben und entsprechende Schutzvorkehrungen wurden eingerichtet. Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung hier nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.

Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat für uns höchste Priorität. Für die Veranstaltungen im Klanggarten wurde ein ausführliches Hygienekonzept erstellt. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaregelungen.

Nach der aktuellen Coronaverordnung ist -unabhängig von der aktuellen 7-Tages-Inzidenz- der Zutritt in die Wandelhalle nur mit einem Nachweis über Geimpft oder Genesen oder negativ Getestet erlaubt. Weiterhin gilt die Maskenpflicht während der gesamten Dauer der Veranstaltung sowie die Einhaltung des Mindestabstandes.

Im Freien entfällt der 3G-Nachweis. Die Maskenpflicht gilt bis zum Einnehmen des Platzes und dort wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Zudem ist generell weiterhin eine Erfassung der Kontaktdaten erforderlich.

-Änderungen vorbehalten-

Sollten Sie Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur haben oder in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen, bitten wir Sie zu Hause zu bleiben.

Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.