Beatles in contemporary sound! ... so würden die Beatles heute klingen!

Die Lonely Hearts Club Band- die Beatles-Coverband der zweiten Generation- hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits, die die Beatles nie live spielten, so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem ihrer Show eine persönliche Note zu verleihen. In aufwändiger und faszinierender Probenarbeit wurde der unvergleichliche Sound und die musikalische Kraft der Beatlessongs erarbeitet…vor allem der mehrstimmige Gesang und die Instrumental-Arrangements.

Die Bezeichnung COVERBAND würde wohl der Show der perfekt eingespielten LHCB in keinster Weise gerecht werden. Vielmehr ist es ein zeitgemäßes Update für die Live-Bühne, die die Zuschauer mitnimmt auf eine Zeitreise in der „Beatles-Zeitmaschine“...ohne Perükkenshow, wie es sie mittlerweile unzählige gibt...mit immer den gleichen 30 Songs :-) KEINE 1:1 Darbietung, die schnell zu Langeweile verkommt, weil jegliche Publikumsansprache fehlt.

Grundlage war die Idee, ein legendäres Konzert auch mit den späten Hits der "Studio-Ära", wie sie z.B. auf dem „Blauen Album“ zu finden sind, aufzuführen - wie die Beatles auf dem Höhepunkt Ihres Schaffens gespielt hätten, wären sie nicht auseinander gegangen. Unzählige Nummer Eins Hits und weit über 1,6 Milliarden (!!!) weltweit verkaufter Tonträger dokumentieren den anhaltenden, immer noch währenden Erfolg dieser einzigartigen und erfolgreichsten Band der Welt.

So wurde eine Show auf höchstem Niveau inszeniert, die Ihresgleichen sucht und die vor allem auch die Hits der Beatles präsentiert, die nie von den Beatles selbst live gespielt wurden. Dabei kommen, neben den Originalinstrumenten, auch Exoten, wie Sitar, Tambura oder auch Ukulele zum Einsatz.

Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931 965 225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931 57 4820, im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

Einlass und Getränkeverkauf starten jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Bei schlechter Witterung können die Veranstaltungen kurzerhand in die Wandelhalle verlegt werden. Ein ausführliches Hygienekonzept wurde erstellt und die Besucher werden vor Ort auf die Regeln hingewiesen. Die Veranstaltungsorte bieten genügend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten. Sämtliche Auflagen zur Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden sind selbstverständlich gegeben und entsprechende Schutzvorkehrungen wurden eingerichtet. Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung hier nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.

