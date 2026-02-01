Zwei Stühle, zwei Gitarren und zwei Mikrofone - das ist alles, was die beiden Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian benötigen, um Herzen zu berühren, zu verzaubern, von den Stühlen zu reißen und alle Grenzen überwindend, vielfältigste Emotionen freizusetzen.

Café del Mundo spielt einen einzigartigen Sound. Ihre fein aufeinander abgestimmten Gitarren versprühen vom ersten Ton an jene südliche Lebensfreude, die das Leben feiert und zugleich tief bewegt - so klingt Gitarre heute!

Zwei Musiker, für die es im herkömmlichen System keinen Platz zu geben scheint, begegnen sich zufällig bei einem Workshop, den der zwölf Jahre ältere gibt. Sie sind sehr unterschiedlich, finden sich jedoch sofort zusammen, leben ihren gemeinsamen Traum: Ihr Instrument, die andalusische Flamenco-Gitarre weltweit dem Publikum zu öffnen. Es folgt eine Dekade harter Arbeit, die Wüstenquerung der Nische. Der Durchbruch gelingt in der Pandemie mit den ganz eigenen, sensiblen und zugleich energiegeladenen Bearbeitungen von Klassikern aus Pop- und Filmmusik. „Viva la Vida“ erhält aufs erste 1,5 mio. Aufrufe, „Una Mattina“ zählt über 120 mio. Streams auf Instagram. Es folgen weltweite Konzerteinladungen.

Als Künstlerpersönlichkeiten sind beide gegensätzlich: Alexander Kilian gilt als gitarristisches Wunderkind, hochvirtuos, extrovertiert und preisgekrönt tanzt er schon mal über die Stuhlreihen. Jan Pascal ist der Poet mit Tiefgang, Sinn und Gespür für die Melodien des Lebens. Ein Konzert von Café del Mundo ist ein Erlebnis, eine Begegnung, eine Hommage an die große Lebensliebe, an die Verbundenheit allem und aller und an die pure Momentfreude - „guitartainment“ - so lieben wir es.

