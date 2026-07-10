Zehntausende Besucher jährlich, Standing Ovations und ein Fankult wie bei Rockstars: CAFÉ DEL MUNDO ist Deutschlands erfolgreichster Gitarren-Export. Am 7.Oktober präsentiert das Duo im Stuttgarter Theaterhaus seine einzigartige Mischung aus Flamenco, Klassik, Jazz, Pop & Rock.

CAFÉ DEL MUNDO definieren das klassische Instrument Gitarre völlig neu und wirken dabei wie Feuer und Wasser – genau aus dieser Spannung ziehen sie ihre magische Energie. Die Protagonisten Jan Pascal und Alexander Kilian könnten in ihrem Wesen unterschiedlicher nicht sein, doch auf der Bühne verschmelzen sie zu einer Einheit auf Weltniveau. Ihre Live-Auftritte sind mitreißende Dialoge, der das Publikum regelmäßig von den Stühlen reißen. Die Süddeutsche Zeitung brachte es mit dem Prädikat „hörbar grenzenlos“ auf den Punkt.

CAFÉ DEL MUNDO beweist, dass die Flamenco-Gitarre weit über die traditionelle Folklore hinauswachsen kann. Ihr Repertoire schlägt eine kühne Brücke zwischen den Welten. Alexander Kilian, der als diplomierter Jazz-Gitarrist und „gitarristisches Wunderkind“ gilt, erklärt die Vision des Duos: „Wir sehen unseren Beitrag zur Gitarre darin, dieses wunderbare Instrument in die große Unterhaltung zu überführen. Raus aus der Nische – und das weltweit.“ Diese Vision führte sie bereits an legendäre Orte wie die Abbey Road Studios in London und für Aufnahmen mit dem Royal Philharmonic Orchestra zusammen.

Das Duo Jan Pascal und Alexander Kilian fand 2007 bei einem Workshop zusammen. Seitdem haben sie über zehn Alben veröffentlicht und sich als fester Bestandteil der internationalen Instrumentalszene etabliert. Ihr Stil vereint andalusische Tradition mit modernen Einflüssen aus Pop, Rock und Electronic.

In einer Zeit, die von digitaler Flüchtigkeit geprägt ist, setzen Pascal und Kilian ein bewusstes Statement für die „Pura Música“. Und der Erfolg gibt ihnen Recht: Millionen Aufrufe auf YouTube und über 250 Millionen Streams auf Instagram zeigen die enorme Reichweite ihres „Guitartainments“.