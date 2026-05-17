Café denk.art: Pythagoreische Prinzipienlehre am Beispiel der Musik

Café denk.art mit Leslie Schillen M.A.

In dem Vortrag der Tübinger Philosophin Leslie Schillen geht es darum zu verstehen, was die Pythagoreer zu Äußerungen wie derjenigen „Alle Dinge bestehen aus Zahlen“ geführt hat.

Weiterhin wird über die mathematische Eigenschaften von Dingen und ihre Wichtigkeit für unsere Erkenntnis der Dinge reflektiert. Ausgegangen wird vom Beispiel der Musik, insbesondere von der pythagoreischen Entdeckung, dass Intervalle als Zahlenverhältnisse dargestellt werden können. Die Begeisterung über diese Entdeckung zeigt sich in der pythagoreischen Astronomie, die rund um die Idee der „Sphärenharmonie“ gebaut ist.

Das Café denk.art ist eine Kooperation des Forums „Zukunftsfähiges Nürtingen“ und dem „Noch-Nicht-Institut“, sowie der „VHS Nürtingen“ und der „Alten Seegrasspinnerei“.