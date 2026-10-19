Café FAIR im K1

Gemütlicher Treffpunkt und herzliches Miteinander beim Kaffee oder Tee aus fairem Handel, leckeren selbstgebackenen Kuchen, Beiträgen zu aktuellen Themen und guter Unterhaltung. Der Eintritt ist frei! Spende? – Gerne!

Seit 19. April 2023 findet das Café Fair im Haus Kirchstraße 1 regelmäßig einmal im Monat im K 1 statt. Die Idee, geboren in den Sitzungen der Steuerungsgruppe „Fairtrade Town“, soll ein offener Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger ein. Alle sind herzlich eingeladen, als Gäste zu kommen, den fairen Kaffee oder Tee, ein Erfrischungsgetränk und leckeren selbstgebackenen Kuchen zu genießen. Das alles wird gegen Spende angeboten, so dass man geben kann, was man möchte. Die Freude an Begegnungen, an Gesprächen und am Austausch von Neuigkeiten, kurz am fairen Kaffee-Klatsch, soll im Vordergrund stehen. Aktuell bilden 10 Frauen das „Café-Fair-Team“. Wer selbst aktiv werden und das Team unterstützen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Auch wer mit einem kleinen Programmam Café FAIR teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen.