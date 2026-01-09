Treffpunkt für Menschen aus allen Ländern

Das Café Vielfalt ist ein Treffpunkt für Menschen aus allen Ländern. Bei Kaffee und Kuchen kommen dort Menschen, die aus ihrem Heimatland flüchten mussten und die Eislinger Bürgerschaft in Kontakt und tauschen sich aus. Hier geht es um Begegnung, gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Miteinander. Regelmäßig finden, unter der Anleitung des Integrationsmanagements, lustige Spiele oder interessante Gesprächsrunden, zum Deutsch üben statt. Für die kleinen Gäste stehen verschiedene Spiel- und Bastelmaterialien zur Verfügung.

Mithelfen im 'Café Vielfalt'

Das Café wird von einem sehr engagierten ehrenamtlichen Team geführt. Wer mithelfen möchte findet hier Ansprechpartner und Ideen. Helfende Hände oder Menschen, die beispielsweise eine Fremdsprache sprechen, sind herzlich willkommen. Über Kuchenspenden freut sich das Café-Team ganz besonders.