Treffpunkt für Menschen aus allen Ländern

Das Café Vielfalt ist ein Treffpunkt für Menschen aus allen Ländern. Bei Kaffee und Kuchen kommen dort Menschen, die aus ihrem Heimatland flüchten mussten und die Eislinger Bürgerschaft in Kontakt und tauschen sich aus. Hier geht es um Begegnung, gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Miteinander. Regelmäßig finden, unter der Anleitung des Integrationsmanagements, lustige Spiele oder interessante Gesprächsrunden, zum Deutsch üben statt. Für die kleinen Gäste stehen verschiedene Spiel- und Bastelmaterialien zur Verfügung.