Cafe denk.art: (N)Europas Werte

Europa als philosophisches Thema zu behandeln liegt nahe, weil unsere Werte-Orientierungen aus den unterschiedlichen philosophischen Traditionen Europas stammen: von griechischen, jüdisch-christlichen, aufklärerischen usw. Schaut man heute auf Europa, so stellt sich die Frage, ob diese Werte, die sich letztendlich in den allgemeinen Menschrechten niedergeschlagen haben (wie z.B. freie Meinungsäußerung, Rechts-Gleichheit, Demokratie, aber auch Privateigentum) je gültig wa-ren oder noch gültig sind. Umgekehrt ist zu fragen, wie diesen Werten wieder Leben eingehaucht werden kann, damit sie persönliche und gesellschaftliche Realität werden können.Andreas Mayer-Brennenstuhl, der Referent zu diesem Thema, ist seit 2107 unterwegs auf dem "Jakobsweg rückwärts" quer durch Europa auf der der Suche nach Impulsen für ein "NEUES EUROPA". In Gesprächen und Diskussionsveranstaltungen auf diesem Pilgerweg wird dabei vor allem nach den "Werten" gefragt, an denen wir unser persönliches Leben und die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Europa orientieren.