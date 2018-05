In enger Zusammenarbeit mit dem „Freundeskreis Asyl“ das unser katholisches Gemeindehaus in Mössingen für das "Café International" geöffnet. Mössingen will 14-tägig immer mittwochs zwischen 16:00 und 18:30 Uhr Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch zwischen Flüchtlingen und Einheimischen anbieten. Es gibt auch ein Bastel- und Spielangebot für Kinder.

Es wäre schön, wenn viele Mitbürger dieses Café unterstützen würden – zum einen als Mitarbeiter, zum anderen aber auch einfach durch einen Besuch.