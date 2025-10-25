Herzliche Einladung zu unserem Cafe International, immer am 3. Samstag des Monats von 15.00 Uhr, im Ev. Gemeindehaus, neben der Christuskirche Herrieden, Ansbacherstr. 19

(Cafe Int. „unterwegs Termine werden extra beworben)

Unsere Stadt ist bunt! Es wohnen Menschen aus vielen Nationen hier bei uns in Herrieden. Wir wollen gut nachbarschaftlich zusammenleben und laden ALLE herzlich ein, zur Begegnung, fröhlichem Miteinander, Spiel und zum Kennenlernen:

Bei fairem Kaffee und Tee, Getränken und einem Kuchenbuffet, zu dem Jede und Jeder, der will, mit einer kleinen Spezialität aus seiner Heimat beitragen kann.

Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, auf Groß und Klein und Jung und Alt!

Ihr Helferkreis vom Netzwerk WELTOFFEN LEBEN Herrieden

Kontakt:

Integrationsbeauftragte der Stadt Herrieden

Beate Jerger + Norbert Brumberger: integration@herrieden.de

Partner Netzwerk WELTOFFEN LEBEN:

Bildungseinrichtungen / Bürger helfen Bürgern / Caritas / Eine Welt Verein / Helferkreis Ev. Christuskirchengemeinde / Kath. Pfarrei St. Vitus u. St. Deocar / Kath. Erwachsenenbildung / Kolping / Stadt- und Pfarrbücherei / Stadt Herrieden / Wolfhardschule