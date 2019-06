Cafe Rieger

Das Kaffeehaus des frühen 20. Jahrhunderts war eine ganz besondere gesellschaftliche Institution: Hier konnte man bei einem einzigen Getränk stundenlang sitzen, Zeitung lesen, Menschen studieren, in die Luft starren und philosophieren. Literaten machten das Kaffeehaus zu ihrer Schreibstube, Schauspieler trafen sich nach der Theatervorstellung hier, Musiker stellten neue Kompositionen vor. Das Kaffeehaus war ein höchst lebendiger und kommunikativer Ort des Austausches und Raum für rauschende Feste.

Die musikalische Revue entführt in das legendäre Memminger Kaffeehaus, dem jahrzehntelang die so extravagante wie patente Wirtin Maria Rieger vorstand: Die junge Frau, mit einem Hang zu neuester Mode und gutem Geschmack und einem Händchen fürs Geschäft, heiratete in den 1920ern in die Wirtsfamilie ein und machte das Café zum angesagtesten Lokal der Stadt. In den 30ern entwickelte es sich zum vibrierenden Künstlertreff, wo legendäre Kostümfeste gefeiert wurden. In der menschenverachtenden NS-Zeit machte die Weltgeschichte selbstverständlich vor dem Café nicht Halt, und in der Nachkriegszeit wurde es zum amerikanischen Offizierscasino. Und schließlich eroberte sich die unerschrockene Maria ihr Café wieder zurück...

Das Ensemble erzählt in höchst unterhaltsamen Anekdoten die bewegte Geschichte des Cafés und seiner ungewöhnlichen Heldin. In Songs der jeweiligen Epoche – von Chanson über Volkslied und Schlager bis hin zu Rock’n’Roll und Jazz – lebt die Kaffeehauskultur des 20. Jahrhunderts wieder auf und damit auch ein faszinierendes Stück Weltgeschichte.