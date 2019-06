Café Scientifique: Kein Plan und trotzdem erfolgreich?

× Erweitern Uni Hohenheim multicolor macaron on gray background Café Scientifique

Muss man immer planen, um Dinge zum Erfolg zu führen? Und wie kann man die Unsicherheit in den Griff bekommen, die gerade mit dem Neuen einhergeht? In diesem Vortrag zeigt Professor Andreas Kuckertz, wie die erfolgreichsten Unternehmer der Welt ihre Ideen Wirklichkeit werden lassen. Um die Prinzipien dieser Unternehmer in die Tat umzusetzen, muss man aber kein Steve Jobs sein - jedes Startup und auch jeder einzelne von uns kann von diesen Methoden profitieren.

Mittwoch, 3. Juli 2019, 19:30 Uhr, Weltcafé, Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart

Eintritt frei