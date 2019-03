Offener Frauentreff „Café Startklar“ in Bad Mergentheim

Auch im Jahr 2019 veranstaltet die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken in Kooperation mit der Volkshochschule Bad Mergentheim alle zwei Monate einen offenen Frauentreff zu beruflichen Fragen. Am Donnerstag, 21. März 2019 findet das „Café Startklar“ von 09.30 bis 11.30 Uhr wie gewohnt in den Räumen der Volkshochschule Bad Mergentheim statt.

Während dieser Zeit haben interessierte Frauen die Möglichkeit, sich in ungezwungener Runde bei einer Tasse Tee oder Kaffee über ihre beruflichen Wünsche, Aktivitäten und Herausforderungen auszutauschen. Angesprochen sind Frauen, die …

ihren Berufseinstieg nach Ausbildung oder Studium planen

während oder nach der Elternzeit wieder arbeiten möchten

nach einer längeren Familien- oder Pflegezeit ihren Wiedereinstieg planen

sich beruflich verändern oder weiterbilden möchten

auf Stellensuche sind.

Der Schwerpunkt der Treffen liegt auf dem Austausch und der Vernetzung untereinander. Die Treffen beinhalten kurze Inputs von Silke Diehm, der Beraterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken für den Main-Tauber-Kreis, zu verschiedenen beruflichen Themen, die zum zwanglosen Gedankenaustausch anregen sollen.

Der Themenvorschlag von Silke Diehm für das Café Startklar im März 2019 ist „Soft Skills“ mit Fragestellungen wie: Was sind „Soft Skills“ eigentlich? Welche gibt es und welche bringe ich bereits mit? Welche sind für Arbeitgeber wichtig? Sind „Soft Skills“ erlernbar? Es ist möglich, auf individuelle Fragen einzugehen.

Die Teilnahme am Café Startklar ist kostenlos. Der offene Frauentreff findet in den Räumen der Volkshochschule Bad Mergentheim, Marktplatz 1 in 97980 Bad Mergentheim statt. Eine Anmeldung ist erwünscht. Kleinkinder können gerne mitgebracht werden. Weitere Informationen zum offenen Frauentreff „Café Startklar“ erhalten Sie bei Silke Diehm, Tel. 09341-8474848 oder E-Mail s.diehm@heilbronn-franken.com.

Weitere Termine und Themenvorschläge des „Café Startklar“ bis zu den Sommerferien sind:

(jeweils donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr)

16.05.2019 | Persönliche Standortbestimmung

25.07.2019 | Möglichkeiten der Stellensuche

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Im Rahmen des Landesprogramm “Kontaktstellen Frau und Beruf“ fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg Kontaktstellen in Baden-Württemberg. Träger der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken ist die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF). Neben der Landesförderung wird die Kontaktstelle über die WHF-Gesellschafter kofinanziert.