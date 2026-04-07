Cajón - Coole Rhythmen Familien-Kurs

Trommeln in der Gruppe motiviert und begeistert! Dieser Kurs bietet eine wunderbare Gelegenheit, musikalische Fähigkeiten zu entwickeln und gleichzeitig wertvolle Zeit miteinander zu verbringen.

Einfache Rhythmen, unterstützt durch kreative Kommandokärtchen, sorgen für pure Dynamik und machen Trommelduelle zu einem echten Vergnügen. Der Kurs richtet sich an Musikbegeisterte von 5 bis 99 Jahren und an alle, die es werden wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Kursgebühr umfasst ein Kind mit erwachsener Begleitperson.

Es besteht die Möglichkeit, hochwertige Schlagwerk-Cajons auszuleihen. Bitte geben Sie dies bei der Anmeldung an. Die Ausleihgebühr (5,00 €) wird mit dem Kursleiter im Kurs abgerechnet.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.