Cajón - coole Rhythmen

Für Musikbegeisterte ab 10 Jahren. Das Cajón ist das angesagteste Rhythmusinstrument, das fast ein komplettes Schlagzeug ersetzen kann. Als Erstes gehen wir kurz auf die Grundlagen des Cajón-Spielens ein. Danach erlernern wir spannende Zählhilfen und coole Rhythmen für verschiedene Musikstilarten. Bitte eigenes Cajón mitbringen. Wer ein Cajón gegen eine Gebühr ausleihen möchte, dies bitte bei der Anmeldung angeben. Beachten Sie bitte auch den Anschlusskurs am gleichen Tag. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.