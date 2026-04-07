Cajón - Coole Rhythmen

Tauche ein in die faszinierende Welt des Trommelns und freue dich auf eine dynamische und musikalische Erfahrung, die Spaß und Rhythmus vereint!

Wir starten mit den Grundlagen: Grundschläge und Grundrhythmen anhand spannender Zählhilfen und einfacher Songs. Danach werden die Groove-Schweinchen, Holzclaps und Shaker zum Einsatz kommen – begleitet von mitreißenden Trommelliedern, darunter Werke von David Garrett, Fußballhits und beliebten Radiosongs. Dieser Kurs richtet sich an alle, die das Trommeln erlernen, sowie an Fortgeschrittene, die ihre Trommelfähigkeiten erweitern möchten.

Es besteht die Möglichkeit, hochwertige Schlagwerk-Cajons auszuleihen. Bitte geben Sie dies bei der Anmeldung an. Die Ausleihgebühr (5,00 €) wird direkt im Kurs mit der Kursleitung abgerechnet.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.