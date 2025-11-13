Dieser Kurs ist anders!

In Kuba gibt es Ensembles, die ausschließlich mit unterschiedlichen "Holz-Kisten" Musik machen, und damit ihre ganz eigenen, karibischen Rhythmen zelebrieren. Diese hatte früher ebenso ihren Platz im "buena vista social club, wie auch heute noch in der modernen kubanischen Musik.

Die Kombination der verschiedenen Cajons ergibt hier die Basis für einen feurigen Karnevalsrhythmus, der sich zunächst langsam entwickelt, sich dann aber fulminant steigert- let´s groove!

Bitte angeben, ob eine eigene Cajón mitgebracht wird.