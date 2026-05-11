Cake for Breakfast

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Zehntscheuer Reusten Rottenburger Straße 4, 72119 Ammerbuch

Cake for Breakfast ist ein bezauberndes Frauen-Trio!

Die drei langjährigen Freundinnen begeistern das Publikum mit ihren englischen und deutschen Geschichten aus ihren nicht immer ganz normalen Leben.

Mandoline, Geige, Gitarre und Irische Flöten wechseln sich ab mit dreistimmigem Gesang. Bluegrass, Folk, Pop, Liedermacherei und viel Groove sind die idealen Zutaten für einen musikalischen Leckerbissen der besonderen Art.

Info

Zehntscheuer Reusten Rottenburger Straße 4, 72119 Ammerbuch
Theater & Bühne
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