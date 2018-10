Duo: Krautfunding

(c) Hans Jürgen Seeringer Des Duo

Der Spross einer musikalischen Familie ist ein bunter Hund an den Tasten und nach eigenen Angaben „ab der Spätromantik bis zur Gegenwart“ unterwegs. New Instrumental Music und Smooth Jazz liebt er besonders. Kein berühmtes Original ist sicher davor, von ihm aufs Klavier runtergebrochen zu werden. Peter, Gesang Karaoke im Allgemeinen und Sinatra im Besonderen sind die musikalische Leibspeise des blonden Herren aus Ötlingen bei Kirchheim/Teck. Die meisten Texte stammen von ihm. Wie er zu seinen genialen Einfällen kommt? Wir wollen es gar nicht wissen… aber wir lauschen verzückt und amüsiert. Das 2-Mann-Kompetenzzentrum für akustischen schwäbischen Pop führt bekannte Titel zurück zu den Wurzeln und zeigt dabei alle Facetten der schwäbischen Welt im Allgemeinen und des Schwaben im Besonderen. DesDuo covert überwiegend Poptitel so ca. ab den 60er Jahren und zeigt dabei, dass es ihnen vor gar nix gkraut. Es sind die Dinge des Alltags, sei es die Verkehrsproblematik oder des Schwabens liebste Gerichte. Natürlich ist ihnen auch klar, dass der Genitiv im vorigen Satz dem Schwaben nie über die Lippen käme. Doch über allem steht die Liebe zum Dialekt und den Menschen im Schwabenland.