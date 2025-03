Seit 2016 bringt das Quartett Calaloo den fast vergessenen Musikstil Calypso wieder in Erinnerung.

Das Genre, dessen Wurzeln in Trinidad und Tobago liegen, hatte seine goldene Zeit in den 30er- und 40erJahren des vergangenen Jahrhunderts und löste später in den USA u.a durch Harry Belafonte einen Boom aus, der erst mit dem Aufkommen des Rock'n'Roll zu Ende ging.

Die Songs aus Trinidad und Tobago werden ergänzt mit Stücken in spanischer, portugiesischer, und griechischer Sprache. Highlights sind stets Stücke aus dem arabischen und westafrikanischen Kulturkreis, die mit der karibischen Musik der Band verblüffend harmonieren.

Ulrich Gonser (Gesang, Gitarre, Cuatro) und Alexander Kranich (Gesang, Bass, Ukulele) werden bereichert durch den Famara Bojang (Gesang, Djembe), der in Gambia unter dem Namen Spearman bekannt ist. Neu mit im Boot ist die vielseitige Musikerin Anne Scharr (Gesang, Cello, Flöten, Percussion), die das musikalische und klangliche Spektrum noch einmal erweitert.

Mit Humor, Witz und viel Authentizität bringen die vier Musiker den afro-karibischen Musikstil Calypso auf die Bühne. Die Konzerte der Band im Gleis 1 enden üblicherweise mit ausgelassen tanzendem Publikum.