Ein geliebter Mensch stirbt und die ganze Welt gerät aus den Fugen. Der Tod seiner Schwester Drusilla bringt den jungen Kaiser Caligula aus dem Gleichgewicht. Was folgt, ist der Versuch, das Unmögliche möglich zu machen und der Welt eine neue Logik aufzuzwingen, die auf seiner eigenen Wahrheit beruht. Er verspricht, das Lügen auszurotten, Privilegien und Konventionen abzuschaffen, treibt seine Sehnsucht nach schrankenloser Freiheit weiter und weiter. Irgendwann will er sich überhaupt keinem Gesetz mehr beugen, weder dem der Realität noch der Forderung nach Nächstenliebe. Er zieht die ganze Bevölkerung hinein in einen Strudel aus Willkür und Fake News, Angst und Schrecken.