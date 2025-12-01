Die Calimeros, die erfolgreichste und langlebigste Schlagerformation der Schweiz, stehen heute für Sie auf der Bühne und präsentieren ihre größten Hits und neuesten Songs.

Der Abend wird voller musikalischer Highlights sein: Von den allerersten Erfolgen wie "Meine kleine Katharina", der aus einer privaten Verliebtheit entstand, über zeitlose Klassiker wie "Kreta" und "Du bist wie die Sterne so schön" bis hin zu den großen Hits "Tausend Liebesbriefe", "Blaue Nacht und rote Rosen" und "Der Regen von Marseille". Natürlich dürfen auch die neuen Songs aus dem aktuellen Album "Bahama Sunshine" nicht fehlen, die uns musikalisch in sonnige Gefilde entführen.