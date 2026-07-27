Ein Abend voller mitreißender Gitarren, energiegeladener Drums und… Taylor Swift. Genau – Taylor Swift, aber so, wie man sie bisher noch nicht gehört hat. Von „Enchanted“ bis „Fate of Ophelia“ verschmelzen Energie, Emotionen und Nostalgie in einer explosiven Live-Show, wenn niemand Geringeres als die niederländische Pop-Punk-Band CALL IT OFF die erfolgreiche „Eras Goes Poppunk“-Tour im September diesen Jahres fortsetzt.

CALL IT OFF ist der absolute Hammer! Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hat die Band mit ihrem mitreißenden Pop-Punk-Sound ziemlich jede Halle und jedes Festival zum Beben gebracht. Und da war diese Frau, die die Jungs den ganzen Abend vom Fell der Bassdrum anstarrte. Das war Taylor Swift! Schlagzeuger Sergei hat eine ganz besondere Verbindung zu dem amerikanischen Megastar: „Als ich Taylor 2008 zum ersten Mal hörte, fühlte es sich an, als würde ich meine eigenen Songs hören. Die Struktur der Songs, die Harmonien, die Drum-Breaks – alles klang so vertraut und logisch für mich, aber auf einem ganz anderen Niveau“.