Nachdem das für 2021 geplante Konzert kurzfristig abgesagt werden musste, haben wir nichts unversucht gelassen und einen Ersatztermin gefunden. Jetzt ist es endlich so weit: Am 01.Oktober gastieren Call me Brutus gemeinsam mit The Journey Back, Parole Paula und @außerbetrieb als Support in der Zelle in Reutlingen. Die durch die Pandemie ausgefallenen Konzerte machen allen Bands und Locations sehr zu schaffen, deswegen freuen wir uns sehr auf den Abend und noch mehr auf euren zahlreichen Besuch.

Der Abend nochmal im Überblick – mit am Start sind:

Call me Brutus

The Journey Back

Parole Paula

Ausser Betrieb

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr