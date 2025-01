Call me Brutus / Sokae / Nachbardach

CALL ME BRUTUS

Bands, die nicht Call Me Brutus heißen, schreiben an dieser Stelle einen catchy Infotext, der aufzeigt was der Leser musikalisch erwarten kann. Kurzgesagt: Was für uns zählt ist was aus den Boxen dröhnt. Dreckiger Alternative-Punk-Rock, Regler auf Anschlag und los! Ganz nach Andy Warhol:"Alles ist Kunst, solange man damit durchkommt!“

SOKAE

SOKAE liefern den besten SOK PUNK mit einer Menge Humor und Charakter.

Das Trio aus Gerlingen zeichnet sich durch ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihre sarkastischen, tiefgründigen Texte zu aus. Mit über 50 Shows und mehr als 100.000 Streams auf Spotify haben sie sich schnell einen Namen in der Musikszene gemacht und sind auf dem besten Weg, den SOK PUNK Olymp zu erklimmen. Eines ist klar: SOK PUNK ist ein Garant für Warme Füße!

NACHBARDACH

Nachbardach machen seit 2021 Indie-Punkrock, welcher durch die Einflüsse von Bands wie Heisskalt, Lygo oder Van Holzen geprägt wurde. Eine bunte Mischung aus Synthesizern, Screams und Rap zeichnet den Klang dieser Band aus. Ob sentimentale oder Pogo-/Saufsongs, jeder findet seinen Platz auf einem Nachbardach Konzert. Mehr Bewegung auf der Bühne als bei einem Nachbardach Konzert sieht man meist erst beim Abbau, daher gilt: Wer Bock auf Pogo und Party hat, ist bei diesen Jungs genau richtig.