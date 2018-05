× Erweitern Call me Heike Call me Heike

Jazz, Chanson, Swing, Bossa Nova, Latin, Klezmer

Im Jahr 2018 feiert Call Me Heike 10-jähriges Jubiläum. Bunt zusammengewürfelt mit Leuten aus verschiedenen Berufs- und Altersgruppen aus dem Raum Tübingen/ Reutlingen verbindet uns der Spaß an der Musik. Die Songs in Stilrichtung Jazz, Chanson, Swing, Bossa Nova und mehr berühren auf eigene Weise das Publikum, mal heiter oder melancholisch, bewegt aber auch ruhig, politisch oder einfach nur Liebeslieder. Was uns dabei berührt und motiviert: wenn wir Teil haben und werden können von wichtigen Momenten im Leben anderer, Menschen sich begegnen und die Musik bewegt und verbinden kann. Call Me Heike nimmt euch mit in einen entspannten lauen Sommerabend bei Frau Hopf im Schloßcafé.

Besetzung:

Colleen Dockery-Alami – Gesang

Krissi Fuhr – Kontrabass

Ludwig Stage – Saxophon

Raphael Missel – Trompete

Eva Rollbühler – Klavier, Akkordeon

Christian Stritzelberger – Schlagzeug