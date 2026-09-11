Call Me Karizma kündigt seine Rückkehr nach Europa mit seiner ersten Headline-Tour seit zwei Jahren an, die im Oktober startet. Die Tour folgt auf die Veröffentlichung seines lang erwarteten Albums *The Gloomy Tapes, Vol. 3*, das im April – nach fast sechs Jahren Entstehungszeit – erscheint. Bekannt für seine Mischung aus rohen Emotionen, genreübergreifendem Sound und schonungslos ehrlichem Storytelling, markiert Karizmas Rückkehr ein bedeutendes Ereignis für Fans in ganz Europa, die sowohl auf neue Musik als auch auf Live-Shows gewartet haben.

*The Gloomy Tapes, Vol. 3* stellt ein prägendes Kapitel in Call Me Karizmas Karriere dar und behandelt Themen wie Verlust, persönliches Wachstum, Erlösung und das Überstehen schwieriger Zeiten. Das Album knüpft an die Kult-Anhängerschaft an, die durch die früheren *Gloomy Tapes*-Veröffentlichungen entstanden ist, und entwickelt gleichzeitig einen düstereren, ausgereifteren Sound, der von jahrelanger persönlicher und künstlerischer Weiterentwicklung geprägt ist.

Auf der Bühne wird diese neue Ära lebendig: Die Tour verbindet frisches Material des neuen Albums mit beliebten Songs aus *The Gloomy Tapes, Vol. 1* und *Vol. 2*. Zusätzlich zur regulären Show erwartet ausgewählte VIP-Ticketinhaber ein kurzes, intimes Akustik-Set, das eine direktere und reduzierte Verbindung zur Musik ermöglicht. Die Tour verspricht jene emotional aufgeladenen, mitreißenden Auftritte, für die Call Me Karizma bekannt ist – ein eindrucksvolles Erlebnis für langjährige Fans und neue Hörer gleichermaßen.